امرأة أمريكية تكتشف عائلتها بعد ٦٠ عاما

جهينة نيوز:

اكتشفت امرأة أمريكية أمضت سنوات طويلة من عمرها في محاولة تعقب والدتها، أن لديها 5 أشقاء وشقيقات لم تكن تعرف بوجودهم.

بيريل إيفرال، من ستوربريدج في ويست ميدلاندز، كشفت في برنامج تلفزيوني أن والدتها ميريام ستوكس تركتها هي وأختها عندما كانت طفلة، منذ أكثر من 60 عاماً، ولم تعد منذ ذلك الوقت.

وتولى والد بيريل وعماتها مسؤولية الاعتناء بها، ولم يتم طرح موضوع والدتها مرة أخرى.

وفي سن الثامنة، استجمعت بيريل شجاعتها، وسألت عن والدتها، فأخبرتها إحدى عمّاتها أنها هربت مع أحد الجنود الأمريكيين.

وتم توجيه بيريل إلى جدها للحصول على المزيد من الإجابات، ولكن بعد زيارة حانة كان يعمل فيها، شعرت بالحزن لسماعها أنه توفي، وازداد حزنها عندما علمت أن والدتها التي تبحث عنها توفيت في عام 2000.

لكن آمالها تجددت عندما علمت أن لديها شقيقة أصغر منها بثلاث سنوات تدعى إيفون. وبعد أن تمكنت من التواصل معها، تبين أن لديها 4 أشقاء آخرين غيرها.

واستطاعت بيريل أخيراً أن تلتقي أشقائها من والدتها، بعد فرق دام أكثر من 6 عقود، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية