الزوجة السابقة لرئيس وزراء باكستان تتحدث عن "بيعه" لكشمير

جهينة نيوز:

صرحت زوجة رئيس وزراء باكستان السابقة، ريهام خان، بأن طليقها عمران خان كان يعلم مسبقا عن خطط الهند لإلغاء الحكم الذاتي لكشمير، بل حاول التفاوض على "صفقة" بذلك مع نيو دلهي.

ونقلت صحيفة New Indian Express عن ريهام قولها: "يمكنني القول إن كشمير قد تم بيعها"، وأضافت أن عمران خان، كان يعلم مسبقا بمخطط الهند، إذ قال لها ذات مرة: "كنت أعرف ذلك عندما قابلت ناريندا مودي في بيشكيك -خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون- وكان فظا معي".

وتابعت ريهام في إفادتها للصحيفة: "عندما تعرف كل هذا ولا تفعل شيئا، فهذا يعني أنك غير قادر على فعل أي شيء، أو أنك ضعيف جدا".

كانت الهند في وقت سابق من هذا الشهر قد ألغت وضع الحكم الذاتي لولاية كشمير المتنازع عليها منذ أربعينات القرن الماضي، في حين تعهدت باكستان بالرد والسعي للحصول على دعم دولي في الأمم المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ريهام خان بانتقاد زوجها الأسبق، ففي شهر يونيو الماضي، اتهمته بأنه "دمية مثالية بيد الجيش" وأنه لا يحيط علما بكثير من القضايا المعقدة".

RT