الكرملين يعلق على تحرير مدينة خان شيخون في ريف ادلب

جهينة نيوز:

أعرب الكرملين، اليوم الخميس، عن ترحيبه ببسط قوات الجيش العربي السوري السيطرة على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب السورية.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "لقد كان الحديث يدور منذ البداية عن أن مكافحة المجموعات الإرهابية ستستمر في جميع المناطق (السورية) بدون استثناء، لا سيما مكافحة الإرهابيين الذين يواصلون هجماتهم ضد القوات المسلحة السورية"، إلى جانب استهدافهم قاعدة حميميم الروسية أيضا. وتابع: "لهذا السبب، لا يسعنا طبعا سوى الترحيب بأي انتصارات صغيرة من هذا النوع أو انتصارات أكثر أهمية على هذه المجموعات".

وفي وقت سابق من الخميس، قال مصدر ميداني سوري إن القوات الحكومية سيطرت على مدينة خان شيخون، وتقوم حاليا بتمشيط شوارعها، مضيفا أن الجيش يقوم أيضا بتحرير مناطق عدة شرقي المدينة من قبضة المسلحين المتطرفين.

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