38 دولة تثبت مشاركتها في معرض دمشق الدولي والمساحات المحجوزة تتجاوز 100 ألف م2

جهينة نيوز:

ثبتت 38 دولة عربية وأجنبية مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 وتجاوز إجمالي المساحات المحجوزة 100 ألف متر مربع بين مساحات مبنية ومكشوفة.

وأكد مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية غسان الفاكياني في تصريح لـ سانا اليوم أن دورة هذا العام ستشهد تميزا ملحوظا من حيث المشاركات الدولية والمساحات المحجوزة والمعروضات والقطاعات المشاركة.

وقبل ستة أيام من انطلاق فعاليات المعرض وصلت التحضيرات إلى المرحلة النهائية وتم وضع اللمسات الأخيرة بحسب الفاكياني لافتا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من إنارة ولوحات دلالية ومرآب يتسع لـ 10 آلاف سيارة وتنظيم الدخول والخروج من بوابات مدينة المعارض وتأمين حركة انسيابية من طريق المطار وصولا إلى المعرض أو بالعكس وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكر مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أن يوم الأربعاء القادم الـ 28 من آب سيكون مخصصا للافتتاح الرسمي فقط واستقبال الدعوات الخاصة فيما سيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار في اليوم الثاني الـ 29 من آب من الساعة الخامسة مساء ولغاية الحادية عشرة ليلا.

وخصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة 150 باصاً لنقل زوار معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61 مجاناً من مدينة دمشق وريفها إلى مدينة المعارض.

ويجسد معرض دمشق الدولي الذي ينطلق هذا العام تحت شعار “من سورية إلى العالم” ألق سورية ونهضتها نحو البناء والاعمار بعد انتصارات جيشها المتتالية على الإرهاب.