جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسي ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن روسيا مستمرة في التعاون مع تركيا بشأن الوضع في إدلب بسوريا.

وقالت المتحدثة الروسية خلال مؤتمر صحفي: "نحن نعتبر أنه من المهم الالتزام الصارم بجميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب والتي تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهابيين وضمان سلامة المدنيين".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "وفي هذا السياق، سنواصل التفاعل مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي المؤرخة 17 أيلول 2018".

ونص اتفاق سوتشي الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في 17 أيلول العام الماضي، على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15-20 كم في عمق منطقة التصعيد، وإزالة كافة الجماعات الإرهابية المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح قبل 15 تشرين الأول 2018، وكذلك سحب جميع الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية والهاون العائدة لكافة الأطراف المتنازعة من المنطقة المعزولة قبل 10 أكتوبر 2018، واستئناف السير والعبور على الطرق أم 4 التي تربط حلب باللاذقية، وأم 5 التي تربط حلب بحماه قبل نهاية العام 2018.

وبعد مضي 11 شهرا على توقيع الاتفاق لم يتحقق أي من بنوده، ولم تف تركيا بالتزاماته بموجب الاتفاق، باستثناء بند ينص على تعزيز نقاط المراقبة التركية في المنطقة التي تم تصنيفها على أنها منزوعة السلاح.