تعرف على برنامج الحفلات الفنية لمعرض دمشق الدولي!

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن برنامج المهرجان الفني المرافق لأيام معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61 والذي يتضمن حفلات غنائية وموسيقية وعروضا مسرحية واستعراضية راقصة على مدار أيام المعرض.

ويتضمن البرنامج في اليوم الثاني للمعرض الخميس الـ 29 من آب حفلة لكورال جرحى الجيش “الفرقة الإيرانية” وحفلا فنيا غنائيا للفنان علي الديك فيما يحيي كل من الفنانين سائر ابراهيم وشهد برمدا وحسام جنيد حفلة يوم الجمعة 30-8.

ويشمل البرنامج عروضا مسرحية خاصة بالطفل حيث تقدم فرقة عمو سعيد عرضا مسرحيا يوم السبت 31-8 إضافة إلى حفل غنائي للفنان اللبناني رضا.

ويغني على مسرح المعرض يوم الأحد 1-9 نجوم برنامج ذا فويس كيدز تيم الحلبي وكمي غرز الدين وفرقة بكرا إلنا إلى جانب حفلة مسائية للفنان أذينة العلي.

ويتضمن البرنامج الفني ليوم الاثنين 2-9 عرضا مسرحيا للأطفال لـ نزار البدين وعرضا استعراضيا لفرقة غابالا الراقصة وحفلة للفنان شادي جميل.

ويحيي حفل يانصيب معرض دمشق الدولي يوم الثلاثاء 3-9 الفنانون وائل فرح وأنس كريم وحسين الديك.

وسيكون هناك عرض مسرحي للأطفال يوم الأربعاء 4-9 لـ سمير قبلاوي كما يغني كل من الفنانين مراد ملحم ووليد توفيق.

ويوم الخميس 5-9 تقدم فرقة المهرة للفنون الشعبية عروضا راقصة ويغني الفنان هادي خليل.

ويختتم حفلات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة 6-9 عدد من فناني نقابة الفنانين وهم أحمد خيري وشادي عبد الكريم ومحمد حمودة.

وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي في دروته الـ 61 تحت شعار “من دمشق إلى العالم” ويتضمن العديد من النشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية حيث خصص اليوم الأول منه 28 آب للافتتاح الرسمي فقط على أن يبدأ استقبال الزوار اعتبارا من اليوم الثاني.

سانا