الجيش العربي السوري يحرر خان شيخون و يبدأ بتمشيط الاحياء

جهينة نيوز:

سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على مدينة خان شيخون بعد ساعات من عملية بدأ إقتحام المدينة التي كانت تحتلها جبهة النصرة الارهابية.

و افاد مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن وحدات الجيش العربي السوري رفعت العلم السوري وسط المدينة و بدأت بالإنتشار في احيائها و تمشيطها بحثاً عن العبوات الناسفة و الالغام.

و يأتي الاعلان عن عملية السيطرة على المدينة بعد أقل من 24 ساعة على بدأ العملية العسكرية لتحرير المدينة.

و يذكر انه مع تحرير المدينة و إطباق السيطرة على محيط مثلث الموت أصبحت قرى ما يسمى مثلث الموت (مورك و كفرزيتا اللطامنه اللحايات غربيه وشرقيه ولطمين و البويضة( بحكم الساقطة عسكرياً.