إلقاء القبض على سيدة بسبب استخدامها أكياس القمامة السوداء

جهينة نيوز:

القت الشرطة البريطانية القبض على سيدة متهمة بوضع القمامة المعدة لإعادة التدوير في أكياس بلون مخالف للقانون.

واستمعت المحكمة في إيبسويتش، سوفولك إلى أن ليندسي ويب (34 عاماً)، ضُبطت وهي تلقى نفايات منزلية في أكياس سوداء في ثلاث مناسبات. وتقول المتهمة إنها طلبت أكياساً برتقالية من المجلس لكنها لم تصل إلى منزلها.

وتم استدعاء ويب إلى محكمة الصلح في سوفولك من قبل المجلس المحلي، لمواجهة أربع جرائم تتعلق بالنفايات المنزلية. ووضعت في زنزانة احتجاز بعد أن فشلت في الظهور أمام المحكمة في الموعد المحدد وتم إصدار أمر بالقبض عليها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأطلقت المحكمة سراح السيدة ويب في النهاية دون إدانتها، وأمرها القاضي بدفع مبلغ 50 جنيه استرليني (70 دولار) لصالح المجلس المحلي لمدينة إيبسويتش.

وقالت ويب لصحيفة التلغراف بعد إطلاق سراحها "كل ما فعلته أنني استخدمت أكياس قمامة سوداء بدلاً من البرتقالية، وفوجئت باثنين من رجال الشرطة يلقيان القبض عليّ أمام أطفالي".

وأضافت "كان تصرفاً سخيفاً، حتى أنهم لم يرسلوا لي الأكياس في الوقت المناسب. كما أنهم يستغرقون وقتاً طويلاً لجمع القمامة هذه الأيام، مما أدى إلى انتشار الفئران حول المنزل"