محافظة دمشق توقع عقداً لدراسة البنية التحتية لـ "باسيليا سيتي" بقيمة 750 مليون ليرة

جهينة نيوز:

بعد أن أنجزت أكثر من 70٪ من أعمال البنية التحتية اللازمة في المنطقة التنظيمية الأولى جنوبي شرقي المزة ( ماروتا سيتي)، وقعت محافظة دمشق عقداً مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإعداد الدراسة الفنية اللازمة للبنى التحتية في المنطقة التنظيمية الثانية جنوبي المتحلق الجنوبي ( باسيليا سيتي)، على أن يكون إنجاز الدراسة وتسليمها وفق مراحل حيث سيتم دراسة المرحلة الأولى بالتوازي مع إنجاز أبنية السكن البديل وبذلك تتمكن المحافظة من إنجازه بالتوازي مع تنفيذ البنى التحتية للمنطقة.

وبينت مصادر في محافظة دمشق «للثورة» أن قيمة العقد تبلغ 750 مليون ليرة على أن تنجز كامل الدراسة خلال مدة 480 يوماً لكامل المنطقة، وذلك من تاريخ صدور أمر المباشرة وأن تنجز دراسة المرحلة الأولى خلال ستة أشهر، لافتة الى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لإنجاز أبنية السكن البديل للمنطقتين التنظميتين (101-102) وبعد إنهاء تصديق المصور التنظيمي 102 للمنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي (باسيليا سيتي).

وأكدت أن تأمين السكن البديل لأصحاب المنطقتين التنظيميتين ( ماروتا سيتي وباسيليا سيتي ) هو من أولى أولويات عمل المحافظة حالياً والتي تعمل بكامل كوادرها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجازه في أسرع وقت، مضيفة أن المحافظة تقوم باستدراج العروض اللازمة لتنفيذ السكن البديل وفق الدراسات والنماذج المعتمدة له، وسيكون اختيار العرض الفني والمالي الأنسب مع مراعاة السرعة في مدة التنفيذ.

وكان مجلس محافظة دمشق أقر المخطط التنظيمي للمنطقة التنظيمية الثانية في المشروع 66 جنوب المتحلق الجنوبي في السادس و العشرين من اذار من العام الماضي والتي تمتد من جنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين والتي اخذت اسم «باسيليا سيتي» وتعني بالسريانية «الجنة» حيث تمتد على مساحة 900 هكتار بما يعادل تسعة ملايين متر مربع وعدد عقاراتها /4/ آلاف عقار.