طفل في الحادية عشر من عمره يفتتح مطعمه الخاص

جهينة نيوز:

لطالما أراد عماري (11 عاماً) أن يصبح طاهياً. في الواقع، بدأ تعلّم فنّ الطهي عندما مرضت والدته بشدّة وأُجبر على أن يحلّ مكانها، وفقاً لموقع "مترو" البريطاني.

وعلى الرغم من اتباعه نظاماً غذائياً أساسه اللحوم، قرّر عماري أن يلجأ إلى النظام النباتي بعد مشاهدة فيديوات حول هذا الموضوع على الإنترنت.

ويتمتع مطعم عماري بأجود المأكولات الكاريبية النباتية. واللافت في الأمر أنّه يتعلّم وصفاته من خلال مشاهدة فيديوات على الـ "Youtube "، كما أنّه يضيف البهارات والتوابل بناءً على الرائحة، علماً أنّه يعاني من عسر القراءة.

ويُذكر أنّ المسؤول عن إحدى الحدائق في بلدة كرويدون اتصل به بعد أن أبهرته مهاراته، لدرجة أنّه قدّم له مساحة مجانية للإيجار لمدّة أسبوع.

وتقول ليا، والدة عماري، إن جميع أفراد عائلتهم، بمن فيهم الجدات والأقارب، سيساعدون الطباخ الصغير في مطبخه، لكن سيصدر الصبي الموهوب التعليمات كلّها.

والجدير بالذكر أنّ عماري فاز بجوائز عدّة لمأكولاته النباتيّة.