تحصيلات الزراعي من القروض تخطت 3 مليارات ليرة

جهينة نيوز:

أكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أن عدد المستفيدين من القانون رقم /46/ لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها 152987 مقترضاً.

وأضاف أن إجمالي تحصيلات فروع المصرف العاملة من القروض المذكورة منذ بدء تنفيذ القانون حتى الأول من آب الجاري تجاوز الـ 3 مليارات و420 مليون ليرة سورية، أما إجمالي مبالغ القروض التي تستحق التشميل بنهاية العام الجاري في الفروع العاملة والمتوقفة عن العمل بلغ أكثر من 55 ملياراً و607 ملايين ليرة بعدد متعاملين أكثر من 511 ألف متعامل لافتاً إلى أن قيمة القروض التي تمت تسويتها في الفروع العاملة لغاية الأول من آب الماضي تعدت 14 ملياراً و622 مليون ليرة سورية، في حين بلغت نسبة تنفيذ القانون رقم /46/ على مستوى المصرف ككل «فروع عاملة ومتوقفة عن العمل» 26 بالمئة وعلى مستوى الفروع العاملة وحدها 36 بالمئة.