عرض "هائل" من ريال مدريد: 100 مليون يورو و3 لاعبين من أجل نيمار

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي ريال مدريد تقدم بعرض "هائل" إلى باريس سان جيرمان، من أجل الحصول على خدمات البرازيلي نيمار.

ووفقا لما نشرته الصحيفة، اشتمل العرض على مبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 لاعبين، هم جاريث بيل، وجيمس رودريجيز، وكيلور نافاس.

ورغم ضخامة العرض، رفضه مسؤولو النادي الفرنسي.

وذكرت ليكيب أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يحاول خطف نيمار، بل ينافسه برشلونة ويوفنتوس في الوقت نفسه.

يذكر أن برشلونة أرسل وفدا إلى باريس للتفاوض بقيادة إيريك أبيدال، لكن الاجتماع بليوناردو أراوجو المدير الرياضي لنادي العاصمة لم يسفر عن اتفاق.