السيدة أسماء الأسد .... عندما يكون الحضور اهم من كل الاستعراضات

جهينة نيوز:

تداول ناشطون صورتين للسيدة اسماء الاسد الاولى عام 2007 و الثانية عام 2016 و هي ترتدي ذات الثياب بفارق ثمان سنوات في اول مرة يتم فيها تسليط الضوء على ثياب السيدة السورية الاولى من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

و للمفارقة فإن الناشطون إكتشفوا هذا الامر بعد ثلاث سنوات و هو ما يؤكد ان حضور السيدة اسماء الاسد لم يكن يوماً بالأزياء بل بالأفعال حيث كانت تسرق الاضواء بتواضعها بين الناس و ليس بأزياء براقة, و هو ما جعل الاعلام يغفل عن هذه الامور لسنوات.

هذا و اعادت الصور التي تداولها الناشطون الى الاذهان مقال الكاتب و الصحفي الفلسطيني المعروف اسامة فوزي حين كتب رداً على مراسل الجزيرة في الاردن ياسر هلالة مقال بعنوان "عن أية سوريا يدافعون" ... عن سوريا التي زوجة رئيسها رغم أنها انجليزية المولد والنشأة والتعليم والثقافة إلا أنها بمجرد دخولها بيت زوجها لم نسمع يوما أنها طارت إلى أوروبا أو أمريكا لتشترك في معارض للأزياء و( ... ) كما تفعل زوجة ( الملك تبعك ) التي نهبت الأخضر واليابس مع أسرتها و تتصرمح بمعدل مرتين في الشهر على نفقة الشعب الأردني الفقير وتقيم في جنوب الأردن الفقير احتفالات أعياد ميلاد أسطورية تنفق خلالها الملايين على نفقة الشعب الأردني وأصبح اسمها عالميا رديفا لاسم أية راقصة أو عارضة أزياء.

مضيفاً الاعلامي اسامة فوزي في مقاله " عن أية سوريا يدافعون ... عن سوريا التي رغم الحصار الأمريكي الاقتصادي عليها ورغم أنها لم تقبض دولارا واحدا من أمريكا خلافا لدولتك التي تشحد حتى أثمان ( ... ) الملكة رانيا ... سوريا يعيش شعبها مكتفيا بنفسه وتستقبل أسواقه آلاف الأردنيين الذين يحجون إلى أسواق دمشق لشراء السكر والشاي والملابس والأدوية واللحوم والخضار التي تباع بأقل من ربع سعرها في الأردن ... سوريا التي تنتج مائة في المائة من الأدوية التي تستخدمها وتحتكر سوق الدواء في 67 دولة .. بينما لم يصنع الملك تبعك .. إبرة بابور كاز.".

و يذكر ان السيدة اسماء الاسد شاركت السيد الرئيس بزيارات الى عدة محافظات لبيوت الاهالي و لاحقاً خلال الحرب الى بيوت الجرحى و الشهداء و و رغم اصابتها بالسرطان لم توقف نشاطها بين الناس و عرف عنها تواضعها و انسانيتها , و قامت بعدة مبادرات انسانية بخصوص جرحى الجيش العربي السوري و الكشف المبكر عن السرطان, و مؤخراً ظهرت في فعالية لابناء و بنات الشهداء ضمن معسكر المستكشفون اليافعون.