سينما وشارع للأكل ومدينة ألعاب في معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

بين مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي أنه يتم التحضير حالياً لفعاليات معرض دمشق الدولي في دورته القادمة بمشاركة واسعة من جهات ومديريات وزارة السياحة بمساحة 6 آلاف متر.

واوضح لـ«الوطن» أن ما يميز المشاركة هذا العام الحصول على مساحة واسعة مفتوحة تتضمن للمرة الأولى «شارع للأكل ومدينة ألعاب للأطفال وسينما هواء طلق لعرض أفلام الوزارة الترويجية وأفلام ترويجية ونظارات لعرض الأفلام السياحية بتقنية 360 درجة..».

وبين كريشاتي أنه سيتم عقد ملتقى للاستثمار السياحي قريباً لعرض المواقع للاستثمار، مبيناً أنه لغاية تاريخه تم تجهيز 30 مشروعاً للاستثمار في المحافظات بمختلف التصنيفات مابين مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

ولفت كريشاتي إلى وجود عدد كبير من المنشآت دخلت الخدمة، مبيناً أن 120 منشأة تم تأهيلها إضافة إلى تعديل تأهيلها وتصنيفها وذلك منذ بداية العام، علماً أنه من ضمن المنشآت عدد من المنشآت التي تم الترخيص لها حديثاً، مضيفاً إن نسبة قليلة جداً من المنشآت السياحة توقفت عن العمل بسبب ظروف الأزمة.

وأوضح مدير سياحة دمشق أن عدد المنشآت السياحية الموضوعة في الخدمة يصل إلى 900 منشأة، 600 منها منشآت إطعام إضافة إلى 300 فندق بمختلف المحافظات، لافتا إلى متابعة الرقابة على عمل المنشآت من حيث الخدمات والأسعار الصادرة عن الوزارة وتطبيق معايير الجودة والحفاظ على سلامة المواد الغذائية، بحيث تقوم دوريات الرقابة بدورها للحفاظ على صحة المواطن ومدى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة.

هذا وكان قد صدر تعميم من الوزارة بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية للتأكد من الشروط الصحية ومعايير الجودة وسلامة المواد المحضرة والنظافة الشخصية للعمال، وتدقيق آلية معالجة الفائض من الطعام المحضر ولاسيما المواد غير المعدة لإعادة التخزين، إضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المنشآت التي تلزم الزبون بأي خدمة غير مطلوبة، علماً أن عدد المنشآت السياحة في المحافظات يصل إلى ٣ آلاف منشأة بما فيها الفنادق، وهناك إجراءات تتخذ بحق المخالفين بين الإغلاق لـ٣ أيام ثم الإغلاق لأسبوع إذا تكررت المخالفة.