جيش العدو الإسرائيلي يستهدف طائرة إسرائيلية معتقدا أنها سورية

جهينة نيوز:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار بالخطأ، يوم الأربعاء، على طائرة زراعية إسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة، إذ اعتقد جنوده أن الطائرة سورية.

وجاء في بيان عسكري للجيش: "رصدت قوات الجيش في مرتفعات الجولان، طائرة قادمة من جانب الأراضي السورية، وبعد الاعتقاد بأنها يمكن أن تشكل خطرا، تم فتح النيران عليها. ولكن بعد الإدراك أنها طائرة زراعية إسرائيلية (لرش المبيدات) توقف الجيش عن إطلاق النار".

وأشار جيش العدو الإسرائيلي إلى جدية الحادث، ونوه ببدء التحقيق في ملابساته وأسبابه، وشدد على ضرورة أخذ الدروس والعبر منه.