أبراج الخميس 22 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٢/ ٨: متطلب ومفرط الثقة، مغرور سريع الغضب، مندفع وناجح بسرعة، متلهف فنان، مفعم بالحيوية، صاحب حدس، متعاون، متفرد متعدد المواهب، اقتصادي من الطراز الاول، يعرف كيف ينفق، حافل بالظروف الغنية، فرصة مناسبة للتجديد، تغييرات مفاجئة في حياتك الاجتماعية، فرصة للسفر هجرة او اقامة مؤقتة، تعلم لغة جديدة، مهارة وتعامل مع اشخاص نافذين، شراكات مصدرها لا بأس، كن منتبه ومتيقظ خاصة الاشهر التاسع والعاشر والحادي عشر، شهور جيدة لامور الاوراق والمعاملات

الحمل: القمر ببرج الثور، لحظات سعيدة وانفراجات، محور اهتمامك وتقدير اهتمامك، تفرح بمكسب وارباح، للبعض مكاسب او استرداد دين او مكافأة، قبل اتخاذ قرار جذري بخصوص المال انتبه لمصروفك

الثور: القمر ببرجك، موقع نافذ وفعال، تكون الامور واضحة بالنسبة لك، تقومبخطوة جريئة وتحدد مسار علاقاتك، لا تهمل اوراقك وملفاتك، تنشغل بمساعدة، يحمل لك هذا النهار انفراج ملموس وارتياح وترغب بالمشاركة لان القمر ببرجك

الجوزاء: هدوء ريثما يصل القمر لبرجك، لا تنتظر اي تحرك او انطلاقة، يومك فارغ من الطاقة، هذا لا يعني ان يومك سلبي، لكن يستحسن ان تلجأ الى قدراتك بذكاء ومهارة، لا تتذمر من حالة الركود والفشل وخيبات الأمل، انتبه من خسارة مالية او غش او احتيال، تملك قصص يجب ان تلتزم فيها

السرطان: تطرح أسئلة، تلاقي ترحيب، تطور إحدى علاقاتك، تتقدم اجتماعيا، دعوات أحداث تكون مشغول ببعض منها يناسبك ان تكون وسط مجموعة، بإمكانك ان تراهن على الحظ لتحقيق مشاريعك، تطلب امنية عن طريق الاصدقاء

الاسد: يوم ضاغط، لكن ليس بالضرورة سلبي، يوم متطلب، لا تترك احد يحبطك، ناقش بوضوح تدفع وتعاون مع الآخر كي لا تخسر ، لا تكابر بل اطلب أكثر، تعامل مع وجوه جديدة، واجعل من صيتك جيدا

العذراء: من الصباح انت على موعد، احتمال تجربة غنية مفرحة، وصول لاهدافك، تكون نجم بمحيطك، تعرف لقاء مهم يقلب المعايير او اتصال لاماكن بعيدة، تفكر بسفر، تتبدل بعض الظروف وتشكل عندك عدة تنقلات ولقاءات، تمشي امورك بسهولة، انفراجات بأوضاع

الميزان: انت اليوم افضل من اليومين السابقين، مضغوط على صعيد الامور المالية والمشاركة والنشاط، تناقش شيء جديد او قديم او يخص تأمين او ارث، انتبه لا تضيع في التفاصيل، انتبه ستناقش فاتورة ظرف استثنائي، او تحصل على شراكة او تعويض او تصلح اخطاءك

العقرب كثرة الاعباء تتزامن مع الواجبات وبوجود القمر ببرج الثور تقع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف باوراق، بإمكانك ان تطالب الآخرين بتعهدات، للبعض اراء الاخرين فيها خصومة، لا تخالف القوانين وانتبه للشركاء

القوس: اجواء حركة وعمل كثير، تشارك بورشة عمل او استلام مهم يستدعي تنقل اكثر، يوم صعب لا تتاخر عن التزاماتك، انتبه لصحتك، احتمال صحة احد مقرب، حاول ان تمرر نهارك بهدوء تام، نهار تحتاج فيه لدعم ومن الضروري ان تتقيد بجدول اعمالك، احترم الالتزامات والمهن على انواعها

الجدي: لا تضيع وقتك، نهارك فيه انسجام وتقارب، حظوظ قوية، مناسب لتخوض منافسة وتأخذ مبادرة لا تتردد، للبعض تركز اهتمامك وتعيد تقييم بعض امور اولادك او اطفالك، او تقوم بدور بارز لاحد الأولاد او لحبيب، مساعدة او خبر يخص الاولا

الدلو: افكار ذكية ومترابطة، مشروعك، تنشغل بموضوع صحي وعائلي، او لديك بوضع جديد وترغب في ترميم اشياء تخص منزلك، ابقعاقلا وواعيا فالاجواء متطلبة، لا تفقد السيطرة، قوة نفسية متجددة، اهتم بنفسك او شيء يتعلق بالبيت او ترميمه او جماليته

الحوت: تهتم بمواهبك وقدراتك على التحليل المنطقي، فرح وتسلية واستعادة موقع، نهارك فيه فرصة للحوار والتقارب مع اهل او اخوة، نهار دعم ومساعدة، تروج لعملك وتتخطى العقبات، توقع تجاذبات وتجنب الفشل، نهارك ناجح