بعد فشلها بحماية النصرة في خان شيخون تركيا بتنسيق امريكي ستحتل شمال سورية اليوم

جهينة نيوز:

أكد وزير دفاع النظام التركي، خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي مارك إيسبر ضرورة تأسيس ما اسماه المنطقة الآمنة في شرق الفرات في اشارة لاحتلال اراضي سورية الشمالية بتنسيق مع الاحتلال الامريكي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء "أجرى وزير الدفاع خلوصي أكار اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي مارك إيسبر، اليوم، أكد خلاله ضرورة تأسيس المنطقة الآمنة في شمال سوريا وفقا لتطلعات تركيا، والجدول الزمني المحدد".

وأضاف البيان "أكار اتفق مع نظيره الأمريكي على بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة المنطقة الآمنة اعتبارا من اليوم".

وتابع البيان أن الجانبيان اتفقا على "اجتماع الوفود العسكرية الأمريكية والتركية في أقرب وقت ممكن في أنقرة؛ لبحث مراحل التالية لخطة المنطقة الآمنة"، لافتا إلى أن أكار "أكد لنظيره الأمريكي آراء وتطلعات تركية المعروفة حول المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها شرق الفرات".

و يأتي هذا التصعيد التركي الامريكي بعد إنهيار جبهة النصرة في محيط خان شيخون و بدأ دخول القوات السورية الى مدينة خان شيخون بعد أن حاصرت القوات السورية الارهابيين في مثلت الموت.