اختراع يفتح الباب أمام الشفاء السريع من السرطان

جهينة نيوز:

كشفت شركة “أوبترا سكان” الأمريكية عن حصولها على براءة اختراع جديدة يمكنها أن تسرع في عمليات الشفاء من السرطان.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الاختراع الجديد يعمل على سرعة الكشف عن الخلايا والأنسجة السرطانية والعادية.

وأشارت “أوبترا سكان” إلى أن الاختراع يمكنه الكشف عن نوعية الأنسجة الأمر الذي يعد نقلة في علم تصوير الأمراض الرقمي كما يمكنه أن يكشف الخلايا والأنسجة غير السرطانية وفصلها عن تلك المصابة بالورم.

ويعتمد الاختراع على برمجيات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المزودة بميزات التصوير الآلي التي تعتمد على تقنيات التعلم الآلي.

ويكون ذلك الجهاز مثالياً في مجال علم الأورام المناعي وسرطان البروستاتا والتصوير الخلوي.

وقال جياوتي هوانغ رئيس المجلس الاستشاري الطبي في أوبترا سكان إن ذلك الاختراع يعد “فتحاً علمياً كبيراً” في مجال تصوير الأنسجة والأورام لأنه لا يكتشف الورم فقط بل يكتشف في منطقة إصابة الورم الأنسجة غير المصابة فيها والأنسجة المصابة بحيث يتكون العمليات أكثر دقة ونجاحاً.

وستمهد براءة الاختراع تلك لدخول تقنيات الذكاء الصناعي في عمل الماسحات الضوئية الذكية التي يمكنها تحليل الأنسجة بصورة أكثر دقة.