مع دخول القوات السورية الى ادلب الاهالي يكسرون حاجز الخوف ويتظاهرون ضد الارهابيين - فيديو

جهينة نيوز:

لازال الكثير من المدنيين عالقين في محافظة إدلب تحت بطش الجماعات الارهابية بمسمياتها, ينتظرون القوات السورية لتحريرهم من نير الجماعات الارهابية التي حولت حياتهم الى جحيم عبر الضرائب و الخطف و القتل و التهجير القسري و السوق بالقوة للقتال, و رغم كل الترهيب كانت الاصوات تتعالى ضد الجماعات التكفيرية, و مؤخراً مع بدء تحرير محافظة إدلب كسر الاهالي حاجز الخوف و خرج الكثير من الاهالي يمزقون صور التنظيمات الارهابية و يحرقون صور قادتها و ينفذون احتجاجات في بعض الاحيان.

و نشر ناشطون صور لسيدات من محافظة إدلب يتظاهرون ضد الجماعات الارهابية رافعين شعارات " لاثوار و لا احرار يسقط قادة الدولار" و احرقوا صور للجولاني كانت جبهة النصرة قد رفعتها في الشوارع.

و يذكر ان القوات السورية بدأت عملية عسكرية لتحرير محافظة إدلب بهدف تحرير المدنيين من بطش العصابات و اعادة النازحين الى بيوتهم كما حدث في مناطق اخرى من سورية.