بوتين: سنتخذ خطوات مماثلة ردا على تصرفات أمريكا بشأن اختبار الصاروخ الجديد

جهينة نيوز:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا مهتمة باستعادة العلاقات كاملة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، متوقعا من القيادة الجديدة إظهار موقف بناء تجاه ذلك".

وأعلن بوتين انتهاء العمل في القسم الفنلندي من مشروع الغاز "التيار الشمالي 2".

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي سولي نينستا "أستطيع أن أبلغكم بأن العمل في القسم الفنلندي، المنطقة الاقتصادية الخالصة الفنلندية، قد اكتمل اليوم".

وأضاف بوتين "لقد ناقشنا بالفعل بعض القضايا على جدول الأعمال الدولي، نحن مهتمون باستعادة شاملة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن تظهر القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي، بدورها، موقفا إيجابيا تجاه الحفاظ على شراكات متبادلة المنفعة مع بلدنا".

أما فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة بشأن معاهدة الحد من الصواريخ، فأجاب بوتين، بأن "روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء ما تراه من واشنطن فيما يتعلق باختبار الصواريخ، هذا يتناقض مع اتفاقية الصواريخ ويؤدي إلى تفاقم الوضع في العالم".

وأوضح بوتين، أن "روسيا ستتخذ خطوات مماثلة ردًا على تصرفات الولايات المتحدة تجاه اختبار الصاروخ الجديد".

ويقوم بوتين بزيارة عمل إلى فنلندا، اليوم الربعاء 21 أغسطس/ آب، بدعوة من ساولي نينيستو، وستعقد المفاوضات في العاصمة هلسنكي.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الفنلندي ساولي نينيستو، في هلسنكي، لمناقشة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، في سياق الرئاسة الحالية لهلسنكي لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وحسب ما جاء في بيان الكرملين، في وقت سابق، من المزمع مناقشة الموضوعات الرئيسية للتعاون الثنائي، وكذلك النظر في عدد من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي في سياق رئاسة فنلندا الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي".

وكالات