تسوية أوضاع العشرات بعد تسليم أسلحتهم للجهات المختصة

الأربعاء, 21 آب 2019 الساعة 19:57 | شؤون محلية, أخبار محلية

تسوية أوضاع العشرات بعد تسليم أسلحتهم للجهات المختصة

جهينة نيوز:

قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع عشرات الأشخاص من محافظة حمص بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “في إطار استكمال أعمال إعادة الحياة الطبيعية في جو من الأمان والاستقرار الذي تعيشه محافظة حمص تمت اليوم تسوية أوضاع 115 شخصاً من أبناء المحافظة بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية”.

ونوه عدد من الذين سويت أوضاعهم بالإجراءات السهلة والسريعة التي اتخذتها الجهات المعنية لاستكمال تسوية أوضاعهم مؤكدين أهمية هذه الخطوة في استعادة الأمن والأمان لسورية وعودة الحياة الطبيعية لجميع أبنائها.


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