بدأ عمليات تحرير خان شيخون و محاصرة مثلث الموت و انباء عن اجلاء روسيا للـ النقطة التركية

الأربعاء, 21 آب 2019 الساعة 19:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

بدأ عمليات تحرير خان شيخون و محاصرة مثلث الموت و انباء عن اجلاء روسيا للـ النقطة التركية

جهينة نيوز:

أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز ببدأ إقتحام مدينة خان شيخون من قبل وحدات الجيش العربي السوري و ذلك بعد إكمال الطوق على الارهابيين في خان شيخون و قرى ما يسمى مثلث الموت (مورك و كفرزيتا اللطامنه اللحايات غربيه وشرقيه ولطمين و البويضة).

فيما افادت تقارير اعلامية تداولتها وسائل تواصل اجتماعي ان روسيا عرضت على تركيا يوم امس اجلاء القوات التركية المتواجدين في النقطة 9 في مورك (في اشارة للباصات الخضراء) و افادت التقارير التي لم يعلق عليها اي من النظام التركي او روسيا ان تركيا ابلغت روسيا قلقها من وقوع النقطة التاسعة في الحصار فعرضت روسيا على تركيا اجلاء النقطة بعد تحرير المنطقة من الارهابيين و ضمنت للاتراك سلامة جنودهم في حال بقيوا على الحياد.

و يذكر ان تنسيقيات المسلحين و المرصد المعارض في بريطانيا اعلنوا سقوط مدينة خان شيخون قبل بدء القوات السورية بالدخول الى المدينة .


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