الامام الخامنئي: الوضع الراهن في كشمير هو نتيجة اجراءات بريطانيا

جهينة نيوز:

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء، ان الوضع الراهن في كشمير هو نتيجة اجراءات بريطانيا.

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية بأن قائد الثورة الاسلامية قال اليوم الاربعاء خلال استقبال رئيس الجمهورية حسن روحاني واعضاء حكومته، بمناسبة اسبوع الحكومة، "لدينا علاقات جيدة مع حكومة الهند لكن المتوقع من الحكومة الهندية هو أن تتبنى سياسة منصفة تجاه أهالي كشمير النجباء و أن لا يمارس العنف بحق مسلمي هذه المنطقة".

وأوضح سماحته أن الوضع الراهن في منطقة كشمير والخلافات بين الهند وباكستان حول ذلك هو نتيجة اجراءات بريطانيا الخبيثة أثناء انسحابها من شبه القارة الهندية.

ولفت قائد الثورة الاسلامية الى ان البريطانيين تعمدوا ترك هذا الجرح في كشمير من أجل استمرار الصراع في هذه المنطقة.

ونوه سماحته الى ان أمريكا واوروبا وحتى الاتحاد السوفيتي سابقاً قاموا بكل ما يمكنهم القيام به ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاربعين عاماً الماضية لكنهم فشلوا، قائلا، تسببوا في الكثير من المشاكل ولكن لم يتمكنوا من اعاقة تقدم النظام الاسلامي.

تسنيم