فيفا " يعين لجنة خماسية مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم "

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء عن تعيين لجنة خماسية لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد عقب الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا الشهر الماضي.

و أوضح "فيفا" في بيان أن «القرار يأتي بعد استقالة رئيس الاتحاد وكامل مجلس الإدارة وبعد زيارة وفد فيفا إلى القاهرة». .

وضمت اللجنة عمرو الجنايني (رئيساً)، جمال محمد علي (نائب رئيس)، محمد فضل المدير التنفيذي لكأس أفريقيا الأخيرة، أحمد عبد الله راضي، وسحر عبد الحق.

وأضاف "فيفا" أن مسؤولية اللجنة تشمل «إدارة الشؤون اليومية للاتحاد، ومراجعة أنظمة الاتحاد (واللوائح الأخرى عند الضرورة) لضمان امتثالها مع أنظمة فيفا وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري».

وتابع: "مراجعة أنظمة الأندية أعضاء الاتحاد المصري وضمان توافقها مع الأنظمة الجديدة للاتحاد وفيفا، وضمان اعتماد القوانين المذكورة من قبل الأعضاء، وتنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على أنظمتهم الجديدة. وكخطوة أخيرة، العمل كلجنة انتخابية لتنظيم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد وفق الأنظمة الجديدة للاتحاد المصري " .

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن اللجنة التي ستبدأ عملها بشكل فوري يتعين عليها اجتياز اختبار الأهلية وفقا لقواعد الحوكمة. وستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 يوليو (تموز) 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهماتها المحددة، ولا يحق لأعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.