زواج داوين جونسون بعد علاقة ١٢ عام بحفلة سرية

جهينة نيوز:

بعد مرور 12 عام على علاقتهما، قرّر دواين جونسون وصديقته لورين هاشيان الزواج. ووفق ما ذكر موقع "bfmtv" الفرنسي، فقد كشف الممثل البالغ من العمر 47 عام لمعجبيه أنّه تزوّج من صديقته، الأحد، خلال حفل سرّي في هاواي.

وأعلن المصارع السابق والممثل الأميركي عن الخبر السّار لمتابعيه البالغ عددهم 154 مليوناً عبر حسابه في "إنستغرام"، وشارك "ذا روك" صورتين التقطت خلال حفل الزفاف. ويظهر في إحداهما جنبًا إلى جنب مع زوجته البالغة من العمر 34 عامًا وهو يبتسم وذراعاه مفتوحتان في الهواء. أمّا الصورة الثانية فالتقطت عند غروب الشمس، ويظهران فيها وهما يقبّلان بعضهما بحماسة.

التقى الثنائي في عام 2006 أثناء تصوير فيلم The Game Plan. وبدأت علاقتهما في عام 2007 بعد طلاق "ذا روك" من زوجته الأولى، داني غارسيا.