ماذا علقت زوجة أحمد الفيشاوي على خبر حكمه بالسجن لمدة شهر

جهينة نيوز:

علقت ندى الكامل (زوجة الفنان أحمد الفيشاوي) عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، على الحكم الصادر ضد زوجها بالحبس لمدة سنة لامتناعه عن سداد نفقة ابنته.

وأعربت ندى الكامل عن غضبها من الشائعات التي لاحقت زوجها بعد الحكم، وكتبت قائلة: «ما تسيبونا في حالنا بقي هو موت وإشاعات هبلة وخراب ديار.. زي ما يكون الناس دي عايشة في البيت بتاعنا مش احنا اللي عايشين.. ربنا يحميك يا احمد يارب يا حبيبي».

جاء ذلك بعدما عاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان أحمد الفيشاوى بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوي

وقال شعبان سعيد، محامي لينا، ابنة أحمد الفيشاوى، إنه أقام دعوى عن هند الحناوي مطلقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة، والصادر بها حكم نهائي ونافذ، بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.

وأضاف المحامي، في تصريحات، أن حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي نهائي؛ إما الدفع أو الحبس.