عودة أكثر من ألف مهجر إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

الأربعاء, 21 آب 2019 الساعة 12:44 | شؤون محلية, أخبار محلية

عودة أكثر من ألف مهجر إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

جهينة نيوز:

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات المهجرين اليوم الأربعاء بعودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 1166 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 415 مهجرا (125 امرأة و212 طفلا) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 751 شخصاً (225 امرأة و383 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

وخلال الـ24 الساعة الماضية، قام الجانب الروسي بحسب النشرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها حوالي 2.4 طن، إلى سكان حي كرم القصر بمدينة حلب.

وذكر أيضا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2.1 هكتار، في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق). وبالإضافة إلى ذلك قام الخبراء باكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.


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