مانشستر يونايتد يدين تعرض بوغبا لإساءة عنصرية

جهينة نيوز:

يعمل مانشستر يونايتد للتعرف على هوية أشخاص وجهوا إساءة عنصرية للفرنسي بول بوغبا بعدما أهدر ركلة جزاء خلال التعادل 1-1 مع ولفرهامبتون الاثنين الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال يونايتد في بيان "الأشخاص الذين عبروا عن وجهة نظرهم لا يمثلون قيم نادينا العظيم وإنه لمن المشجع لنا أن نرى أغلبية مشجعينا يدينون ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا".

وأضاف "مانشستر يونايتد لا يتسامح أبدا مع أي وقائع عنصرية أو تمييز ونحن ندعم منذ فترة طويلة مبادرة تطالب بالمساواة بين الجميع".

وتابع "سنعمل على تحديد هوية القلة التي شاركت في هذه الوقائع، وسنتخذ أقصى إجراء ممكن بالنسبة لنا. نحن نشجع أيضا شركات وسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراء في هذه الوقائع".

وحصل نجم مانشستر بوغبا على ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بدقائق، لكنه سدد الكرة وأنقذها روي باتريسيو حارس ولفرهامبتون، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكلف التعادل يونايتد صدارة الدوري وأسفر عن توجيه إساءات عنصرية من بعض المشجعين إلى بوغبا صاحب البشرة السمراء.