بقيمة 400 مليون هدم وتدوير 44 ألف متر مكعب من الأنقاض في عين الفيجة

جهينة نيوز:

بيّن المهندس كمال حسن مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للبناء والتعمير في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه تم الاطلاع في منطقة عين الفيجة على الأعمال التي تقوم بتنفيذها الشركات الإنشائية والمتضمنة من أعمال الهدم والترحيل وتدوير الأنقاض، مشيراً إلى أن الأعمال انتهت للعقد الأول المتضمن هدم وتدوير 44300 ألف م3 ضمن حرم النبع وبقيمة 400 مليون لافتاً إلى أن العقد الثاني سينفذ خلال 15 يوماً لتدوير ما يقارب 24 ألف م3 من الأنقاض.

كما تم ترحيل ما يزيد على /13/ ألف متر مكعب وتدوير /7000/ م3 أنقاضاً من المرحلة الأولى للمشروع بنسبة إنجاز 80% حسبما ذكر المهندس زياد الشغري من فرع دمشق في الشركة العامة للطرق والجسور, على أن يبدأ العمل في المرحلة الثانية خلال اليومين القادمين، كما أنجز الفرع ما يقارب 85% من أعمال هدم وإزالة وترحيل الأنقاض على مسار تصوينة حرم النبع وستنتهي الأعمال ضمن العقد الأول مع نهاية الشهر القادم حسبما بيّن المهندس شجاع علي مدير الفرع إضافة إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال ترحيل الأنقاض فوق مسار النفق تجاوز 50% وستنجز الأعمال خلال شهرين كما هو متفق عليه عقدياً.

كما تم الاطلاع على عدد من المناطق التي تصلح لإقامة ضاحية سكنية لأهالي المنطقة اللذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم منوها بأهمية المنطقة سياحياً وضرورة الاهتمام بإقامة المشاريع السياحية التي تمكن الأهالي من تأمين فرص عمل والاستثمار في هذه المشاريع مستقبلاً.