دبلوماسي أمريكي يرفض منصب السفير لدى روسيا من أجل كوريا الشمالية

الأربعاء, 21 آب 2019 الساعة 12:15 | سياسة, عالمي

دبلوماسي أمريكي يرفض منصب السفير لدى روسيا من أجل كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون اليوم الأربعاء إنه لن يتولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا وذلك من أجل التركيز على إحراز تقدم بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية رفض منصب السفير لدى روسيا، وهو يقوم بزيارة عاصمة كوريا الجنوبية سيئول لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين.

وقال بيجون للصحفيين إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية بمجرد أن تكون بيونغ يانغ مستعدة لذلك".

وأضاف قائلا: "أستبعد تولي منصب السفير الأمريكي لدى روسيا، فلديّ مهمة أخرى الآن".


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