تركيا تهدد السوريين لديها بالترحيل القسري إذا لم يغادروا إسطنبول!

جهينة نيوز:

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن تركيا مددت حتى 30 تشرين الاول المهلة الممنوحة للمهجرين السوريين غير المسجلين في إسطنبول لمغادرة المدينة أو مواجهة الترحيل القسري.

وكان حاكم إسطنبول قال الشهر الماضي، إن السوريين المسجلين في أقاليم أخرى عليهم العودة إلى تلك الأقاليم بحلول 20 آب.

وفي حديث تلفزيوني مع محطة خبر ترك في وقت متأخر أمس الثلاثاء قال صويلو إنه جرى تمديد المهلة حتى 30 تشرين الاول، وإنه سيتم السماح للذين يغادرون إسطنبول بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم آخر باستثناء إقليم أنطاليا الجنوبي، موضحا أن الإقليم لن يستقبل المزيد من المهاجرين السوريين.