10 % من المهندسين غادروا البلاد من أصل 143 ألفاً.. وزيادة رواتب المتقاعدين 3 آلاف!

جهينة نيوز:

كشف نقيب المهندسين في سورية غياث القطيني أن عدد المفصولين من النقابة نتيجة مواقفهم المعادية تجاه الدولة قليل لا يتجاوز 100 مهندس من أصل 143 ألفاً من دون المتقاعدين والبالغ عددهم 17 ألفاً، لافتاً إلى أن التقرير الأخير للنقابة أكد أن الذين غادروا البلاد تجاوزت نسبتهم 10 بالمئة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد القطيني أن هناك مهندسين تم فصلهم لأسباب مادية ويتم إعادة انتسابهم بعد تسديد الرسوم المترتبة عليهم.

وفيما يتعلق بالوضع المعيشي للمهندسين أعلن القطيني عن ارتفاع واردات خزينة التقاعد للنقابة من المكاتب الهندسية الخاصة والعقود مع الدولة إلى أكثر من مليار ليرة في العام الماضي بعدما كانت في السنوات السابقة لا تتجاوز 400 مليون، معتبراً أن هذا يدل على تحسن الوضع المعيشي للمهندسين في العام الماضي.

ورأى القطيني أن إيرادات خزينة التقاعد يدل على أن دخل المهندسين في تحسن، موضحاً أن هذا الوضع لا ينعكس على كل المحافظات وخصوصاً في إدلب والرقة ودير الزور.

وأكد القطيني أن عدد المهندسين في إدلب بلغ 3450 منهم من بقي داخل المحافظة من دون أن يحدد عددهم وآخرون استقروا في محافظات أخرى نتيجة الوضع التي تعيشه المحافظة.

وأشار القطيني إلى أنه تم زيادة رواتب المتقاعدين في منتصف العام الحالي ثلاثة آلاف ليرة لتصبح رواتبهم بحدود 33 ألف ليرة لافتاً إلى أنه تمت زيادة رواتبهم أيضاً في عام 2017 بحدود ألفي ليرة.

وأوضح القطيني أن الزيادة تكون بحسب وارد النقابة وبالتالي في حال كان هناك واردات يتم توزيعها مهما كان المبلغ سواء كان قليلاً أم كثيراً، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في المؤتمر الأخير للنقابة.

وأكد القطيني أن النقابة اتخذت قراراً بدفع الرسوم المترتبة على المهندسين الذين يؤدون خدمة العلم الإلزامية منذ التحاقهم، مشيراً إلى أنه تم منحهم سنة كفرصة للانتساب إلى النقابة.

وأضاف القطيني: تم التعميم على فروع النقابة أن كل من ينتسب من العسكريين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية تدفع عنه الرسوم المترتبة عليه باستثناء من يؤدي الخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ باعتبار أن الجهة التي يعمل لديها تدفع له رواتبه وبالتالي لا يشمله القرار.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية للنقابة أكد القطيني أن كل مشاريع النقابة الموجودة على جدول أعمالها منها ما تم البدء بها وأخرى قيد الدراسة وبالتالي لا يوجد أي مشروع لم يباشر فيه.

وأشار القطيني إلى أن نقابة المهندسين عضو مؤسس في اتحاد المهندسين العرب وبالتالي فإن النقابة مشتركة في كل لجان الاتحاد وبالتالي فإن النقابة تشارك في القرارات التي تصدر عنها.