في تطور مفاجيء .. الجيش اليمني يسقط طائرة امريكية بصاروخ مطور محلياً

الأربعاء, 21 آب 2019 الساعة 01:07 | سياسة, عربي

في تطور مفاجيء .. الجيش اليمني يسقط طائرة امريكية بصاروخ مطور محلياً

جهينة نيوز:

أسقطت القوات اليمنية طائرة امريكية مسيرة من طراز "ام كيو-9" بصاروخ محلي الصنع في تطور تقني غير مسبوق للقوات اليمنية.

و ذكر متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان الدفاعات الجوية اسقطت طائرة أمريكية من نوع ""MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.

و كشف العميد سريع ان الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأمريكية تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي دون ذكر المزيد من التفاصيل عن السلاح الجديد.

و قال العميد سريع: نؤكد لقوى العدوان أن عليهم أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية مضيفاً سماؤنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا و الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة.

و ختم بالقول أصبح لدينا القدرة بفضل الله على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية من دخولها الأجواء اليمنية.


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