أبراج الأربعاء 21 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢١/ ٨: متعدد المواهب نشيط، مجتهد حكيم، صاحب حظ، لا يؤمن بالصداقة، مسؤول تنظيمي رقيق حساس منفتح يحب العائلة يميل للهو والتسلية، سنة فرح ومحبة، تطوير وارتقاء، سفر وتنقل، ترفع للبعض، استعادة عافية، طريق سالك، مشاريع مستقبلية ، النجاح هو الحليف الاكبر.

الحمل: تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي النجاح، تكثر واجباتك، تحقق نجاح وانتصار، تلتزم بالاولويات، أدخل تغييرات مفيدة على جدول أعمالك، انتبه لصرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي، لا تتردد عما يدور في قلبك من عواطف، يوم جميل لتظهر صدق نواياك، انت اكبر المستفيدين اليوم.

الثور: تسمع خبر سار، تلعب دور مهم، تهتم بقضية، تنجح بطرح موضوع حساس، تقدم عمل يلفت الانظار وخاصة القمر ببرجك، انت تحت تأثير القمر وهذا يحسن لك وضعك، يعدك بجديد او لقاء يعزز اعمالك، تنطلق ببناء مرحلة جديدة، تتوضح لك بعض المعطيات، فرصة للتعامل مع غرباء، لديك شيء يتعلق بحسم بعض القضايا وخاصة انك تبحث عن حلول.

الجوزاء: أنت بموضع المتلقي، وخاصة انه بإمكانك قلب المعادلة لصالحك، لا تبق وحيدا، ابحثعن اصدقاء سارع لتوضيح الامور، تتمتع بطاقات عديدة ومتميزة، لا ترضخ للشروط التي لا تعجبك، نهارك مخيب للآمال، التعب يأخذ منك، احم نفسك من المشاريع الجديدة، القمر بالثور هناك صعوبة، وعندما يصل القمر لبرجك تتوضح الامور، انتبه لاغراضك ومفاتيحك.

السرطان: تعيش فترة اجتماعية جيدة تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء، اتصالاتك جيدة لا تبخل على أحد بالمساعدة، وجوه جديدة او قديمة تلتقي فيها، حركة دعوات.

الاسد: واثق من قدراتك لا تضعف امام الضغوطات، فترة غنية بالفرص، تتجنب الجدال والتذمر واعط افضل ما لديك، طباعك متقلبة، لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من الواجبات، تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل.

العذراء: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتؤكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند، نجاح في حركة معاملات واتصالات عمليات بيع وشراء واستقبال وتوديع زوار، استرح ولا تستعجل الامور حتى لا تذهب جهودك بالفشل والخيبة، عمل كثير ينتظرك، فترة ايجابية للاوراق والمعاملات تستحق منك المبادرة.

الميزان: لا تختلق المشاكل ولا تخالف الراي العام، فترة مشحونة نوعا ما، كن متيقظا فقد تستسلم عملا مهما، او يكون لديك معطيات تسمح لك بالتواصل مع الاخرين، تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم.

العقرب: انتبه من تأثيرات القمر ببرج الثور قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، لا تعرض علاقاتك للقطيعة بشرط لا تنتقد احد الشركاء، قد يكون كلامك جارحا، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، احذر من التاجيل والعرقلة والتخريب.

القوس: مسؤولياتك كثيرة تختلط عليك الامور، يضيق الوقت بالنسبة لك، لا تماطل ولا تنسى ان الوقت ضيق و ثمين ومثمر، لا تبالغ بنفسك وتعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء، لا تختلق مشاكل وتخالف الراي، تمتع بطاقات كبيرة لتحسن اوضاعك.

الجدي: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة، يوم مناسب لتقضي وقتا سعيدا مع الاحبة وتنفرج اساريرك، وتعيش وقتا مع الاطفال

الدلو: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك، منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك، اعطال وتصليحات وتصليح سيارة، شراء امور تتعلق بالعقارات، للبعض مشكلة عائلية بسبب تاجيل او عرقلة.

الحوت: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرة، فرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية واعمال اضافية لقاءات، تعيش تجربة وفترة واعدة تحمل في طياتها سفر ورومنسية وتعاطف مع محيطك.