بالفيديو - لماذا تقوم تركيا بترحيل الآلاف الى ادلب و غالبيتهم غير سوريين..؟؟

الثلاثاء, 20 آب 2019 الساعة 23:58 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

يبدو أن الهجمات التي استهدفت السوريين في اسطنبول لم تكن صدفة , و لم تكن هجمات مفاجئة من قبل اشخاص عنصريين بل خطوات مدروسة من النظام التركي, و جديد المعلومات ان الترحيل الى إدلب لا يشمل السوريين فقط بل ايضاً جنسيات اخرى يتم ترحيلهم الى ادلب بدون سبب و من هذه الجنسيات مصر و اليمن و افغانستان و العراق و فلسطين و غيرها.

و كشف احد النازحين السوريين معاناته مع سلطات النظام التركي لشبكة "RT Online" و معلومات تنشر لاول مرة عن عمليات الترحيل القسري الى محافظة ادلب الخاضعة لسيطرة تنظيم جبهة النصرة الارهابي, و اكد ان الترحيل بدون سبب و يشمل كل من لا يحمل اقامة في اسطنبول بما فيهم الغير سوريين علماً بان منح الاقامات في اسطنبول متوقف منذ سنتين.


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