جهينة نيوز:

السيد أسماء تشارك أبناء وبنات الشهداء في فعاليات معسكر المستكشفون اليافعون

زارت السيدة أسماء الأسد، اليوم، معسكر المستكشفون اليافعون الذي يضم طلاب من أبناء وبنات الشهداء في مدينة مشقيتا بريف اللاذقية.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية في عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "معهم أينما كانوا.. لهم كل الرعاية والاهتمام والدعم أينما وجدوا.. صونهم أمانة.. ورعايتهم واجب على كل شخص وجمعية ومؤسسة.. لأن ما قدمه أباؤهم لم ولن ينساه أي سوري شريف.. والآن ودائما سيبقون الأبناء الأغلى للآباء الأكرم الذين افتدوا تراب #سورية وأرضها وشعبها بأرواحهم، وقدموا لأجلها دمائهم.."

وأضافت الرئاسة في منشورها: "السيدة #أسماء_الأسد كانت معهم اليوم في معسكر #المستكشفون_اليافعون ببلدة الطارقية في #مشقيتا بـ #ريف_اللاذقية.. والذين يضم 60 طفلا من أبناء وبنات #شهداء الجيش والقوى الرديفة من مختلف المحافظات السورية.. شاركتهم سيادتها نشاطاتهم وفعاليات معسكرهم الذي انطلق قبل أيام..

#أبناء_الشهداء_أمانة".

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية