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السيد أسماء تشارك أبناء وبنات الشهداء في فعاليات معسكر المستكشفون اليافعون
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من زيارة السيدة #أسماء_الأسد لمعسكر أبناء وبنات #الشهداء في #ريف_اللاذقية.. اليوم
الثلاثاء, 20 آب 2019 الساعة 21:16 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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