بالفيديو..لحظة قنص محتجز الرهائن في البرازيل

جهينة نيوز:

نشرت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو للحظة قنص محتجز الرهائن في العاصمة البرازيلية، ريو دي جانيرو.

وأظهر مقطع الفيديو أن الشرطة البرازيلية غافلت محتجز الرهائن، بأنها لا تنوي إطلاق النار، فيما كان يقف أحد القناصة في مكان بعيد في الجهة المعاكسة، وبمجرد خروجه من الحافلة قام بقتله.

ويبين الفيديو لحظة خروج المسلح خارج الحافلة، ليتم إطلاق النار عليه بعدها بلحظات، من قبل أحد القناصين، حتى لا تتسنى له العودة للحافلة.

و بحسب وكالة فرانس برس قال المتحدث باسم الشرطة العسكرية : "هذه هي الشرطة التي نريد رؤيتها" وتابع "كان أمرا ضروريا أن يكون المثلم في وضعية جيدة بالنسبة للقناص، وهو ما تمكنا منه" مؤكداً ان لا إصابات بين الرهائن في عملية القنص .

وكان رجال الشرطة قد تمكنوا من إطلاق سراح 6 أشخاص على الأقل منهم 4 نساء ورجلين بعد مفاوضات مع المختطف، ، وظل حوال 31 شخصا آخرين على متن الحافلة، حتى مقتل المحتجز الملثم.