نائب تركي: أردوغان غدر بسورية وعليه الاعتراف بذلك

جهينة نيوز:

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي فائق آوزتراك أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان شكل منذ تسلمه السلطة في تركيا الأداة المنفذة لمخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الرامية للهيمنة على المنطقة.

وقال آوزتراك خلال مؤتمر صحفي في انقرة اليوم إن اردوغان تواطأ مع الأمريكيين لتنفيذ ما يسمى مشروع الشرق الأوسط مذكرا باعتراض حزبه وأحزاب تركية أخرى على تدخل نظام أردوغان السافر في شؤون سورية الداخلية منذ عام 2011 وتحويله الحدود التركية معها إلى مقر ومعبر لآلاف الإرهابيين الأجانب.

كما أكد آوزتراك أن أردوغان انخرط مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في المؤامرة التي حيكت ضد سورية مطالبا إياه بالاعتراف أمام الأتراك بهذا الأمر وإبلاغهم أسباب غدره بسورية واتفاقه مع الاحتلال الأمريكي حول إنشاء ما يسمى “المنطقة الآمنة” والذي يستهدف بشكل خاص شمال سورية ويشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضيها.

وكان مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أعرب في الثامن من الشهر الجاري عن رفض سورية القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى “المنطقة الآمنة” مؤكدا أنه عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سورية والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية.