مركبة الفضاء الهندية (تشاندرايان2) تصل إلى مدارها القمري بنجاح

الثلاثاء, 20 آب 2019 الساعة 19:32 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

مركبة الفضاء الهندية (تشاندرايان2) تصل إلى مدارها القمري بنجاح

جهينة نيوز:

أعلنت الهند نجاح مركبة الفضاء (تشاندرايان2) بالوصول إلى مدارها حول القمر اليوم.

ونقلت وكالة برس تراست اوف انديا عن وكالة الفضاء الهندية التي تتخذ من بنغالورو مقرا لها قولها إن “عملية إدخال المركبة إلى مدارها القمري استكملت بنجاح كما هو مخطط له باستخدام منظومة الدفع المركبة على متنها”.

وأشارت إلى أن المهمة الموكلة إلى (تشاندرايان2) تتمثل باكتشاف الجزء غير المكتشف من الجزء القطبي الجنوبي من القمر.

وتابعت الوكالة إن “هذه البعثة ستساعدنا في التوصل لفهم أكبر حول أصول وتطور القمر عبر إجراء دراسات طبوغرافية مفصلة وتحليل شامل للمعادن إضافة إلى غيرها من التجارب لسطح القمر”.

وكان تم إطلاق (تشاندرايان2) في الـ 22 من تموز الماضي ودخلت مسار النقل القمري في الـ 14 من آب الجاري.


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