إنفجار جديد في مركز للحشد الشعبي بالعراق

جهينة نيوز:

إنفجر مخزن للعتاد العسكري تابع للحشد الشعبي العراقي في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

و ذكرت قناة العهد العراقية ان الانفجار نجم عنه تطاير عدد من الصواريخ و المقذوفات فيما لم يتم الاشارة الى وقوع ضحايا.

و يذكر ان انفجارات تكررت في مخازن الحشد الشعبي في العراق و آخرها معسكر الصقر حيث اتهم سياسيون عراقيون القوات الامريكية بقصف المعسكر بطائرات مسيرة وقالت تقارير اخرى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يقف خلف قصف المعسكر.

و كان العراق حضر موافقات الطيران باجوائه على اثر خروقات التحالف الدولي الذي تقوده امريكا. بعد حادث معسكر الصقر, وسط مطالبات من خبراء عراقيين لحكومتهم بشراء انظمة اس-400 الروسية لحماية الاجواء العراقية من خروقات الطيران التركي و الزام القوى الاخرى باحترام سيادة العراق.

و كان قد حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في وقت سابق من مخطط خطير يستهدف الحشد الشعبي في العراق .

وقال الشيخ خزعلي ان : " استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي بدون التأكد من الأسباب الحقيقة ظاهرة خطيرة للغاية لان هذا يعني استنزاف إمكانيات الحشد مما يدل على ان هناك مخطط قريب يراد تنفيذه ".

واضاف سماحته خلال تغريدة له على موقع "تويتر" مساء اليوم السبت " لن تحفظ السيادة الوطنية الا بإجراءات كاملة في خزن الأسلحة وكذلك امتلاك العراق القدرة على الدفاع عن ارضه وسمائه".