علماء يطورون جهازاً قد يعيد البصر لملايين المكفوفين

جهينة نيوز:

طور عدد من العلماء تقنية واعدة للغاية يمكن أن تساعد المكفوفين على رؤية الضوء.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فريق بحث من سويسرا وإيطاليا قام بتطوير جهاز من شأنه تحفيز منطقة الدماغ المسؤولة عن الرؤية للمساعدة

في تمكين فاقدي البصر من رؤية الضوء حيث عمل على ابتكار طريقة لتوصيل النبضات الكهربائية للعصب البصري في الأرانب عبر قطب كهربائي يسمى “أوبتيك سيلاين”.

ووفقا للصحيفة فإن الجهار حفز بالفعل القشرة البصرية في دماغ الحيوانات وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة معلومات شبكية العين في الدماغ.

ويتكون الجهاز من 12 قطبا كهربائيا يوصل تيارا إلى القشرة البصرية في أدمغة الأرانب حيث راقب الباحثون النشاط في هذا الجزء من الدماغ وطوروا خوارزمية معقدة لتفسير الإشارات البصرية ليجدوا أن كل قطب كهربائي يؤدي إلى نمط محدد وفريد من التنشيط القشري ما يشير إلى أن العصب البصري حساس لأنواع مختلفة من المعلومات.

ونظرا لأن اختبارات الجهاز لا تزال في مراحلها الأولى لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحفيز سيمكن الشخص المكفوف من الرؤية مرة أخرى ولكنه يثبت إمكانات التكنولوجيا التي من شأنها حل مشكلة مئات آلاف المكفوفين يوما ما.

وقال البروفيسور دييغو غازي أحد القائمين على البحث من “منظور تكنولوجي بحت يمكننا البدء في إجراء التجارب السريرية في أقرب وقت وسيحتوي الجهاز المخصص للبشر على 48 الى 60 قطبا كهربائيا.. ورغم أنه لن يكون كافيا لاستعادة البصر تماما لكنه سيمنح فاقدي البصر قدرة على الرؤية لجعل الحياة اليومية أسهل”.

وبحسب احصائيات هناك نحو 39 مليون شخص في العالم مصابون بالعمى ورغم أن معظم حالات العمى ترجع إلى وجود مشكلة في شبكية العين إلا أن معظمهم غير مؤهلين لزراعة شبكية العين.