المبعوث الصيني: يجب استكمال الحرب على الارهاب في سورية

جهينة نيوز:

جدد المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان الدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لإحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في سورية بالتوازي مع مواصلة عملية مكافحة الإرهاب فيها.

ونقلت رويترز عن شيه قوله للصحفيين اليوم بعد محادثات أجراها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في جنيف “يجب استكمال الحرب على الإرهاب مع وجود مؤشرات على خطر عودة عمليات التنظيمات الإرهابية مثل “داعش”.

وبدأت الولايات المتحدة في محاولة مفضوحة لتبرير استمرار وجودها العسكري غير المشروع في سورية بالتسويق لعودة إرهابيي “داعش” بالظهور حيث اعتبر تقرير صدر عن مفتش عام في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” مؤخرا أن تنظيم “داعش” الإرهابي يعاود الظهور في سورية بسبب سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك” وأنه عزز قدراته في العراق.

وكانت الصين أعلنت في أكثر من مناسبة أنه تجري محادثات مع سورية ودول أخرى بشأن مكافحة الإرهاب موضحة أنها تعارض بشدة جميع أشكاله وتدعم تعزيز التعاون الدولي في مكافحته وكذلك الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.