لافروف: الإرهابيون في إدلب يواصلون اعتداءاتهم على المدنيين ومواقع الجيش السوري

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإرهابيين يسيطرون على معظم مساحة محافظة إدلب مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار الوضع على ما هو عليه.

وتنتشر في محافظة إدلب مجموعات إرهابية تنتمى بمعظمها إلى تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية إضافة إلى مجموعات إرهابية أخرى بينهم إرهابيون أجانب دخلوا عبر الحدود التركية بدعم وتسهيل من النظام التركي الذي قدم لهم مختلف أنواع الدعم بالأسلحة النوعية التي يستخدمها هؤلاء الإرهابيون في الاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزيرة خارجية غانا تشيرلي ايروكو بوتشويه في موسكو اليوم أن الإرهابيين باتوا يسيطرون على 90 بالمئة من مساحة إدلب ويواصلون اعتداءاتهم على المدنيين ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم لافتا إلى أن روسيا تؤيد وتدعم عمليات الجيش السوري في محاربة الإرهاب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في تصريحات صحفية على هامش لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس أن بلاده ستواصل دعمها الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب.

وبدأت القوات الجوية الروسية عملية عسكرية في الثلاثين من أيلول عام 2015 بناء على طلب من الدولة السورية دعما لجهود الجيش العربي السوري في محاربة التنظيمات الإرهابية أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة.