"غوغل" تصدم الملايين بشأن هواتف أندرويد

جهينة نيوز:

اتخذت شركة "غوغل" الأمريكية إجراء صادما بشأن الملايين من الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، والتي قد تحرم مستخدميها من وجود الإنترنت على تلك الهواتف.

وأشار موقع "تايمز ناو نيوز" إلى أن غوغل اتخذت قرارا بقطع بيانات الإنترنت عن الملايين من هواتف أندرويد، التي تتعامل مع شركات اتصالات لاسلكية بعينها.

وعللت غوغل هذا القرار إلى خوفها من مشاكل خصوصية بيانات مستخدمي هواتف أندرويد.

وأوضحت أن الهواتف التي ستقطع عنها خدمات الإنترنت، فإن الشركات المزودة بالخدمة، تستخدم تلك البيانات وتجمعها بطريقة غير قانونية ومن دون علم المستخدمين، وتستغلها في أغراض إما تجارية أو غير معلومة.

وأشارت غوغل إلى أنها تقوم حاليا بعمليات تدقيق واسعة النطاق لكل المستخدمين لهواتف أندرويد والشركات المقدمة للخدمة.

وتسبب هذا القرار في صدمة واسعة النطاق لشركات الاتصالات المزودة لخدمات الإنترنت، ونشر عدد منهم بيانات تحدثوا فيها عن نيتهم تغيير الخطوات الخاصة بخصوصية البيانات.

وكانت تقدم غوغل خدمات الإنترنت اللاسلكي، بصورة مجانية والتي كانت تخدم نحو 75% من الهواتف الذكية في العالم.

ورفضت فيكتوريا كيو، المتحدثة باسم غوغل التعليق على تلك الأنباء، واكتفت بالقول إنها "تغيير لأولويات المنتج".

وأشارت إلى أن غوغل لا تقبل أن يتم مشاركة بيانات المستخدمين سواء مجمعة أو فردية، سواء حول التركيبة السكانية للمستخدم أو استخدام التطبيق، واكتفت الشركة برفض طلبات لإعطاء الشركات المزودة للإنترنت أي من تلك البيانات.