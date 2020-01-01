النمســا تدلوا بدلوها لدعم الحكم الذاتي شمال سوريا

جهينة نيوز:

ذكرت جريدة الستاندارد النمساوية الصادرة في فيينا وفي منتدى خاص لـ كردستان (في شمال سوريا) ، بأن برلمنتاريين نمســاويين من البرلمان الأوربي قاموا بداية شهر أيار بزيارة لشمال سوريا ، حيث قابلوا مســؤولين عن الحكم الذاتي في شــمال ســوريا ، وعقدوا معهم لقاءات في القامشــلي وعين عيسى في مقر قوات سوريا الديموقراطية الأنفصالية ، و أيضاً في عين العرب ومنبج.

و أضافت الجريدة أنه زار الشمال السوري ، أيضاً في السابق البرلمنتاري الأوربي فيدينهولزر عام 2015 بعد انسحاب داعش من المنطقة ليرعى اعادة الأعمار بأجتماع مع ما يسمى المجلس المدني في منبج والقيادة العسكرية بما يتعلق بالتهديدات التركية وحلفائها في منطقة غرب الفرات ، والتأكد من أن الحياة والعيش المشترك بين الأكراد والتركمان والأقليات الأثنية تسير بشكل جيد.

و ذكر مراسل جهينة نيوز في فيينا أن ، توماس شميدينغر ، الذي رافق الوفد ويقوم بزيارات دائمة منادياً انشاء كردستان شمال سوريا وهو ، مستشار للكثير من المنظمات النمساوية والمحاضر والمستشار في شؤون الجماعات الاسلامية ، ذكرأن المئات من الاسلاميين والمقاتلين النمساويين عبروا الحدود باتجاه سوريا للجهاد بعضهم عاد و البعض قتل وقسم ينتظر مع أن الدستور النمساوي يجرم المشاركة في حروب وخلافات عسكرية ضد دول مستقلة وعضوة في الأمم المتحدة ويعاقبها بسحب الجنسية؟