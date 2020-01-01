الجيش يسيطر على بلدة وتل استراتيجي شرق مدينة خان شيخون

جهينة نيوز:

سيطر الجيش السوري على بلدة وتل (ترعي) الاستراتيجي إثر عملية مباغتة شنها صباح اليوم الثلاثاء انطلاقا من مواقعه في بلدة سكيك جنوب مدينة التمانعة بريف حماة الشمالي، إلى الشرق من مدينة خان شيخون بنحو 10 كم.

ويتمتع (تل ترعي) بحيوية بالغة، فإضافة إلى كونه يتيح السيطرة النارية على الطرق الزراعية الشرقية التي يسلكها مسلحو "جبهة النصرة" وحلفائهم للفرار من ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون باتجاه الشمال، فإن التل يشرف ناريا بالكامل وعن بعد يقل عن 3 كم على مدينة التمانعة التي لا زالت خارج طوق الحصار الذي يسعى الجيش السوري لإغلاقه بالكامل على معاقل المجموعات الإرهابية المسلحة بريف حماة الشمالي.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن تمهيدا ناريا كثيفا تم صبه فوق تحصينات ومواقع المسلحين في تل ترعي، لتليه عملية التقدم البرية في المنطقة حيث سجل تدمير عدة آليات ومرابض مدفعية وصواريخ للتنظيمات المسلحة على هذا المحور، فيما سارع من تبقى منهم للفرار باتجاه مدينة التمانعة.

وأكد المصدر أن السيطرة على تل وبلدة (ترعي) تفتح الطريق أمام قوات الجيش السوري للتقدم باتجاه الجهة الشرقية من مدينة خان شيخون والالتقاء مع القوات المتمركزة في الجهة الشمالية من المدينة، حيث باتت المنطقة التي تصل بين شرق خان شيخون وغربها ساقطه بالوسائط النارية للجيش السوري.