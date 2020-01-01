أكثر من 15 مليار ليرة مبيعات إسمنت حماة

جهينة نيوز:

باعت الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة خلال7 أشهر ماضية من هذا العام 403 آلاف و947 طنا من الإسمنت بقيمة 15 مليارا و468 مليونا و578 ألف ليرة.

وأشار مدير الشركة المهندس علي جعبو لصحيفة تشرين إلى أن إنتاج الشركة خلال تلك الفترة 396 ألفا و924 طنا من الإسمنت و305آلاف و673طنا من مادة الكلنكر مشيرا إلى أن الشركة تتابع العمل بالوحدة الإنتاجية المتخصصة بإنتاج البلوك

وبين أنه تم تزويد الوحدة بعدد من المكابس الآلية من أجل تصنيع مادة البلوك والبالغ عددها 6 مكابس بطاقة 500 بلوكة لكل مكبس يوميا لتلبية متطلبات السوق المحلية فضلا عن المباشرة بتركيب عفاس»مكسر» وملحقاته من غربال ضمن مقلع الحجر الكلسي وبطاقة 1000طن يوميا لتأمين مادة الزرادة المستخدمة في تصنيع البلوك إضافة لتأمين مواد بودرة الرمل والحصى الخشنة وبالتالي يكون إنتاج مادة البلوك من منتجات الشركة من إسمنت وزرادة وبودرة وحصى وبالتالي تحقيق الجدوى الاقتصادية من إنتاج البلوك.