ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال التحفيز والتجارة

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفضل التفاؤل بتهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبنى إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.

وذكرت رويترز أن خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفع ثمانية سنتات إلى 82ر59 دولارا للبرميل بعد مكاسب 88 ر1 بالمئة حققها أمس.

وزاد الخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 30 ر56 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 44ر2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي الوقت ذاته كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز شمل سبعة محللين عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 9ر1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 19 من آب الجاري.