سوق دمشق للأوراق المالية بداية العام 2020 القادم في يعفور

جهينة نيوز:

كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح خاص للثورة عن الانتهاء من فض عروض المناقصة الخاصة بمركز المعلومات في المبنى الجديد في يعفور والتجهيزات الأخرى التي يحتاجها المبنى لانطلاق العمل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون المبنى الجديد جاهزاً للعمل مع بداية العام القادم .

وقال إن أداء الشركات المدرجة في السوق جيد خلال النصف الأول من العام الحالي لكن المطلوب استقرار سعر الصرف الذي أثر على حركة التداولات قبل العيد وبعده .

وأضاف أن إدراج اسمنت البادية سيكون خلال شهر بعد الانتهاء من اجراءات تسجيله في سجل المساهمين.

هذا وقد أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 58ألف سهم موزعة على 63 صفقة بقيمة تداولات بلغت 31مليون ليرة مرتفعاً بذلك عن جلسة بداية الأسبوع .

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 10 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5980 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.17%.

وقد تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 15ألف سهم بقيمة تداول 10ملايين ليرة من خلال 19 صفقة ليغلق سهمه على سعر 679 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.2%، ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 18ألف سهم بقيمة تداول 6 ملايين ليرة من خلال 9 صفقات ليغلق سهمه على سعر 338 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.8%، تلاه سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 6 آلاف سهم بقيمة تداول 5 ملايين ليرة من خلال 10 صفقات ليغلق سهمه على سعر 873 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.2%.